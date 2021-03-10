Романтичный образ: Анна Михайловская предстала в белой шубке и платке цвета прокисшей малины

Анна Михайловская, безусловно, одна из самых красивых молодых актрис современности. Причем, она хороша именно природной прелестью, глядя на Анну, трудно заподозрить ее даже в минимальных вмешательствах с целью улучшить внешность.
Отпраздновав в кругу семьи 8 Марта, Анна Михайловская отправилась на гастроли по Сибири. Для поездки актриса очень стильно утеплилась.
На снимке в Instagram красавица предстала в белой шубке, голову Анна покрыла платком цвета прокисшей малины, который ее не только утепляет, но и очень украшает. Образ Михайловская добавила темными очками от солнца, которое в сочетании с белым снегом становится особенно ослепительным.
Под снимком Анна Михайловская призналась, что она очень домашний человек, и часто перед тем, как уехать на гастроли, позволяет себе поплакать.
«Каждый раз перед гастролями я начинаю «ныть», скучать, могу и пореветь, что надо улетать…» — поделилась звезда с подписчиками.
А те пришли в восторг от того, как завораживающе красиво выглядит Анна.
«Мне больше нравятся ваши такие душевные, настоящие фото. Образ и цвет платка вам очень идет», «Наша красотка, любим вас очень сильно», «Какая вы красотка, идеал, совершенство», «Такой романтичный образ», — высказываются в Сети.