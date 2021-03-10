Романтичный образ: Анна Михайловская предстала в белой шубке и платке цвета прокисшей малины

Анна Михайловская, безусловно, одна из самых красивых молодых актрис современности. Причем, она хороша именно природной прелестью, глядя на Анну, трудно заподозрить ее даже в минимальных вмешательствах с целью улучшить внешность.

Отпраздновав в кругу семьи 8 Марта, Анна Михайловская отправилась на гастроли по Сибири. Для поездки актриса очень стильно утеплилась.

На снимке в Instagram красавица предстала в белой шубке, голову Анна покрыла платком цвета прокисшей малины, который ее не только утепляет, но и очень украшает. Образ Михайловская добавила темными очками от солнца, которое в сочетании с белым снегом становится особенно ослепительным.

Под снимком Анна Михайловская призналась, что она очень домашний человек, и часто перед тем, как уехать на гастроли, позволяет себе поплакать.

«Каждый раз перед гастролями я начинаю «ныть», скучать, могу и пореветь, что надо улетать…» — поделилась звезда с подписчиками.

А те пришли в восторг от того, как завораживающе красиво выглядит Анна.

«Мне больше нравятся ваши такие душевные, настоящие фото. Образ и цвет платка вам очень идет», «Наша красотка, любим вас очень сильно», «Какая вы красотка, идеал, совершенство», «Такой романтичный образ», — высказываются в Сети.

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