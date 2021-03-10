«Мини-босс проснулся»: Арсений и Лиана Шульгины отправились вместе с дочкой на ужин с друзьями в Дубае

Молодые родители не расстаются с маленькой Селин ни на мгновение.

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин и его жена Лиана вместе с маленькой дочкой Селин отдыхают в Дубае в компании друзей. Молодые родители стараются распределять поровну обязанности по уходу за двухмесячной Селин, чтобы каждому из них удалось получить удовольствие от поездки.

Молодой отец показал в Instagram видео, на котором крошка Селин спит в коридоре отеля в своей коляске, а ее мама с папой по очереди приглядывают за ней и сушат в номере волосы феном. Все это для того, чтобы не разбудить дочку.

«Ох, уж этот новый дивный мир», — заметил Арсений.

Но несмотря на все предпринятые меры, все же в какой-то момент кроха открыла глаза.

«Мини-босс проснулся», — сообщил следующим роликом Арсений Шульгин.

Затем большой компанией молодые родители вместе с Селин на арендованном микроавтобусе отправились на ужин в компании друзей. Лиана держала на руках выспавшуюся дочурку.

«Едем всей бандой на ужин», — прокомментировал видео Шульгин.

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