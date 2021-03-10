«Голубые глаза, золотые волосы и буйство красок»: Деревянко преобразился до неузнаваемости ради новой роли

В России стартовали съемки первого киберпанк-сериала «Даркнет». Восьмисерийная история в стиле киберпанк покажет антиутопию будущего. Люди живут в двух вселенных: реальной и виртуальной. Запутаться в них проще, чем кажется.

Павел Деревянко – хозяин виртуального борделя, он носит имя Хук.

Хук циничный, беспринципный и жестокий тип, который любит повеселиться. Только развлечения предпочитает запретные и порочные.

Оказавшись в «Даркнете» он быстро понял что к чему, и создал целое царство насилия и разврата.

«Хук любит свою работу и место, где все это происходит, — бордель «Неверленд». А еще он постоянно ищет, кого обмануть, где заработать, над кем поиздеваться», — делится Павел Деревянко.

Его герой – полностью отрицательный персонаж, который наделен очень яркой внешностью. Эта внешность, судя по всему, симпатична актеру.

«Мой эксцентричный и веселый Хук любит жизнь и яркие краски. Чего стоит один его образ: голубые глаза, золотые волосы, яркая одежда и леденец «Петушок», с которым он никогда не расстается!», — говорит актер.

Вместе с ним в сериале заняты Анатолий Белый и Равшана Куркова.

Создатели «Даркнета» обещают, что сериал выйдет в онлайн-кинотеатре IVI в 2021 году.

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