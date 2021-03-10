Талант оценен: осужденный за аварию Михаил Ефремов номинирован на премию «Ника»

Актер Михаил Ефремов, отбывающий сейчас наказание в колонии за ДТП, в котором по его вине погиб человек, в этом году вполне может стать обладателем престижной кинопремии «Ника».

Фамилия актера была обнаружена на сайте премии в числе номинантов. Жюри «Ники» назвало Михаила Ефремова в числе лучших актеров за его роль второго плана в фильме «Француз», который был снят в 2019 году, еще до трагических событий.

Так что, создатели «Ники» не видят ничего предосудительного в том, что осужденный за преступление артист, получил номинацию на престижную награду.

33- я церемония вручения «Ники» состоится Москве 25 апреля, и на этот раз определятся лауреаты за два года – 2019 и 2020. В прошлом году из-за пандемии коронавируса церемонию пришлось отменить.

Напомним, страшное ДТП, унесшее жизнь одного человека и изменившее – другого, произошло 8 июня в центре Москвы. Михаил Ефремов, находившийся в нетрезвом состоянии, на своем автомобиле пересек двойную сплошную, вылетел на встречку и столкнулся с фургоном, водитель которого умер от травм в больнице.

За аварию Михаила Ефремова осудили на семь с половиной лет. Наказание он отбывает в колонии в Белгородской области.

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