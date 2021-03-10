«Смотрю на нее и вижу себя в детстве»: Оля Рапунцель показала заметно подросшую младшую дочку

Экс-участница «Дома-2» Ольга Рапунцель обожает своих дочерей Василису и Софию. Десятого марта младшей наследнице Ольги и ее мужа Димы Дмитренко исполнилось девять месяцев.

Счастливая мамочка публично поздравила крошку с этим событием и в очередной раз напомнила общественности, что дочка похожа на нее.

В Instagram Ольга Рапунцель поделилась актуальным снимком Софии, восхитившись тем, как быстро растет ее наследница.

«Моя сладкая булочка. Софиюшке сегодня девять месяцев. Боже мой, какая она лапочка, я смотрю на нее и вижу себя в детстве, она моя копия», — написала молодая мамочка.

Рапунцель пожелала дочери, чтобы ее глаза всегда светились от счастья, а она росла умной и здоровой девочкой и поскорее сделала первые шаги.

Напомним, обеих своих дочерей Ольга Рапунцель родила во время участия в проекте «Дом-2». Старшая наследница Василиса появилась на свет первого апреля 2018 года. Ольга согласилась рожать дочку в прямом эфире, под прицелом камер.

А вот процесс появления на свет Софии десятого июня 2020 года демонстрировать публично экс-участница реалити-шоу отказалась.

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