«Серега, не отвлекайся»: двухлетний сын Шубской и Овечкина катается на хоккейных коньках без помощи тренера

Старшему сыну звездной пары модели Анастасии Шубской и прославленного хоккеиста Александра Овечкина, Сереже, только два с половиной года, а родители решили, что малышу уже пора идти по стопам своего отца.

Некоторое время назад Анастасия и Александр начали водить Сергея на тренировки по хоккею. Стоит отметить, что мальчику сразу понравился этот вид спорта, и увести его со льда для родителей стоит немалых усилий.

Сейчас маленький Сережа уже научился кататься по льду на хоккейных коньках и в полном обмундировании. Анастасия Шубская поделилась в Instagram видео, на котором запечатлела, как тренер отпускает будущего чемпиона от себя и малыш делает самостоятельные шажки на катке.

«Не торопись, давай сам, — говорит тренер своему воспитаннику. — Смотри, калитка открывается».

Педагог отпускает мальчика, и тот двигается в заданном направлении, при этом успевая смотреть по сторонам.

«Серега, не отвлекайся, — обращается к нему наставник. — Смотри вперед, сам зайдешь».

Малыш шагает за бортик и оказывается в руках мамы, которая восхищена своим сыном, проявляющим характер на льду.

Смотрите также