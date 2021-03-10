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Наряд-ностальгия: стилист оценила образ Аллы Пугачевой, в котором певица пришла на программу к Максиму Галкину

Примадонна выбрала просторное платье черного цвета, отсылающее к временам взлета ее популярности на сцене.

Наряд-ностальгия: стилист оценила образ Аллы Пугачевой, в котором певица пришла на программу к Максиму Галкину
Алла Пугачева. Фото: Владимир Веленгурин/«Комсомольская правда»

Алла Пугачева впервые за год с лишним решила появиться на телеэкране. Примадонна появилась в студии субботней программы Первого канала «Сегодня вечером», которую ведет ее муж Максим Галкин.

Героем выпуска стал известный композитор Александр Зацепин, чьи песни исполняла Алла Пугачева. Десятого марта у Александра Сергеевича юбилей, ему исполнилось 95 лет.

Для выхода в свет Алла Пугачева выбрала образ, который отсылает к тем временам, когда она исполняла песни Александра Зацепина.

В ту пору Примадонны выходила на сцену в свободных платьях-разлетайках и вовсю демонстрировала свои потрясающе стройные ножки. Вот и на этот раз она предпочла платье свободного кроя длиною чуть ниже колена.

Алла Пугачева в черном балахоне. Фото
Алла Пугачева запечатлелась с Александром Зацепиным и гостями шоу «Сегодня вечером». Фото: instagram.com/masharasputina_official/

Модный эксперт Teleprogramma.pro Елена Бестави, оценивая образ Аллы Борисовны, отметила, что у нее сложное впечатление от наряда звезды. Стилиста смутил цвет платья.

«У меня двоякое мнение, — отметила Елена Бестави в беседе с Teleprogramma.pro. — Сам фасон выбранного платья – это те самые знаменитые разлетайки Аллы Пугачевой, в которых она выступала в период сотрудничества с Александром Зацепиным. Выбрав такой фасон, она словно окунулась в ту эпоху. Правда, почему для праздничной программы выбран черный цвет, не очень понятно. Любой другой был бы интереснее, на мой взгляд. У Аллы Борисовны было ее знаменитое белое платье, большое, воздушное летящее. Может быть, именно в белом цвете образ смотрелся бы более празднично, торжественно, нарядно».

Справка Teleprogramma.pro
Елена Бестави — стилист с 10-летним стажем, основатель школы имиджа и стиля Bestavi Style. Обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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