«Не просто пример для подражания»: 45-летняя Канделаки в купальнике похвасталась изгибами фигуры

В то время, когда практически весь российских бомонд отдыхал в Дубае и на Мальдивах, Тина Канделаки трудилась в Москве. Теперь настал ее черед позировать на песчаных берегах. Телеведущая отправилась в Дубай, откуда с удовольствием делится с фанатами свежими снимками. На этот раз в своем инстаграме она показала кадр, на котором запечатлелась в купальнике. Причем Тина отметила, какой комментарий не хотела бы видеть под публикацией.
«Хорошо выглядите для своего возраста» — комментарии, которые я меньше всего хочу видеть под этим постом», — отметила Канделаки.
Фанаты засыпали ее комплиментами другого содержания.
«Вы не просто пример для подражания, а просто всесторонне прекрасная женщина, современная, самодостаточная, осознанная и невероятно красивая! Да что тут говорить – Красотка!» — писали пользователи Сети.
Напомним, что периодически фанаты критикуют Тину Канделаки за чрезмерное увлечение программами для редактирования фотографий. Она все отрицает и иногда даже делится видеороликами с фотосъемок.