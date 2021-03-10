«Не просто пример для подражания»: 45-летняя Канделаки в купальнике похвасталась изгибами фигуры

В то время, когда практически весь российских бомонд отдыхал в Дубае и на Мальдивах, Тина Канделаки трудилась в Москве. Теперь настал ее черед позировать на песчаных берегах. Телеведущая отправилась в Дубай, откуда с удовольствием делится с фанатами свежими снимками. На этот раз в своем инстаграме она показала кадр, на котором запечатлелась в купальнике. Причем Тина отметила, какой комментарий не хотела бы видеть под публикацией.

«Хорошо выглядите для своего возраста» — комментарии, которые я меньше всего хочу видеть под этим постом», — отметила Канделаки.

Фанаты засыпали ее комплиментами другого содержания.

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«Вы не просто пример для подражания, а просто всесторонне прекрасная женщина, современная, самодостаточная, осознанная и невероятно красивая! Да что тут говорить – Красотка!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что периодически фанаты критикуют Тину Канделаки за чрезмерное увлечение программами для редактирования фотографий. Она все отрицает и иногда даже делится видеороликами с фотосъемок.

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