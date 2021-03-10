Что известно о певице Маниже, которая едет на «Евровидение-2021» от России
Видео
«Жизнь других» в Сан-Марино: все о кулинарии, пенсиях и казино
Жанна Бадоева
Звездный гость

«Потеряли надежду найти одежду»: Ревва показал красавицу-жену в купальнике

Шоумен поделился снимком в своем Instagram.

«Потеряли надежду найти одежду»: Ревва показал красавицу-жену в купальнике
Александр Ревва. Фото: Global Look Press

Александр и Анжелика Ревва в браке более 13 лет. Супруги воспитывают двух дочек и души не чают друг в друге. Основную часть зимы они провели в Дубае, где не только отдыхали, но и занимались спортом. Актер не раз показывал снимки с пробежек по берегу моря своим фанатам в Instagram. На этот раз он решил пойти дальше и опубликовал более откровенное фото.

«Потеряли надежду найти одежду», — подписал фото Ревва.

И если подтянутое тело Александра уже практически никого не удивляет, то вид его жены в купальнике впечатлил фанатов.

«Ух ты, ух ты! Обожаю эту пару! Какие классные! Красавица!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Ревва взялся за съемки третьей части комедии «Бабушка легкого поведения», оставив в проекте практически весь актерский состав предыдущих двух картин.

Смотрите также:

Тэги

Александр РевваАлександр Ревва последние новостиАнжелика РевваНовости googleРевва новостиРевва семья