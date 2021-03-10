«Был случай, когда телевизионщики проникли в дом к Эдите»: Пьеха объяснил, почему не ходит на ток-шоу

По его словам, так поступать с пожилыми людьми нельзя.

Певец Стас Пьеха заявил, что не собирается посещать в ближайшем будущем различные ток-шоу. По его словам, рассуждать и строить из себя эксперта в тех областях, в которых он не очень хорошо разбирается в корне неправильно. Спорить с различными сомнительными персонажами в таких шоу он просто не видит никакого смысла.

Также исполнитель признался, что однажды телевизионщики жестоко обманули его бабушку, так что больше к ним доверия у него нет, сообщает портал News.ru.

«Был случай, когда телевизионщики проникли в дом к Эдите. Отсняли какой-то материал, не предупредив ее. Во-первых, человек уже немолод. Во-вторых, так вообще не делается. А потом нас позвали на эту программу. Конечно, мы не пошли». Стас Пьеха

Ранее с призывом закрыть различные ток-шоу на телевидении выступали некоторые известные артисты. В частности, очень негативно к подобным программам относится актриса Мария Шукшина. В свое время она призывала всех подписать петицию, чтобы закрыть скандальные рейтинговые ток-шоу, где с разных ракурсов и сторон обсуждалась жизнь ее семьи. Правда, дальше разговоров дело так и не пошло. Программы по-прежнему выходят на центральных каналах в прайм-тайм, потому что у них высокие рейтинги.

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