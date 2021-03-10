«Еду на студию записывать песни»: как Азиза скрывала от итальянского жениха свое участие в «Маске»

Певица на шоу была в костюме Пингвина, но уже, как известно, покинула проект.

Певица Азиза заявила, что ей приходилось морочить голову своему итальянскому жениху Алессандро ради участия в шоу «Маска» на канале НТВ. По ее словам, она как могла скрывала от него, что участвует в этом проекте.

«Так как мы 24 часа в сутки находимся с ним в онлайн, мне приходилось выкручиваться. Когда нужно было на репетицию или на съемку, я говорила, что еду на студию записывать новые песни. Что, кстати, действительно правда». Азиза

По словам Азизы, любимый мужчина уже прилетел из Италии, чтобы сыграть с ней свадьбу. Предложение руки и сердца исполнительнице он сделал еще в феврале в студии программы «Пусть говорят». Азиза все обдумала и не намерена менять решение. Она выйдет замуж за итальянца, сообщает «Собеседник».

Напомним, что Азиза на шоу «Маска» была в костюме Пингвина. Для многих ее уход на ранней стадии стал достаточно неожиданным. Сама певица также не рассчитывала так рано покинуть проект. С расстройства она даже не стала петь финальную песню.

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