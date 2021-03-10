«Веснушки – мои лучшие подружки!»: Семенович показала выдающуюся грудь на египетском курорте

Звездная актриса и певица улетела на отдых в Африку.

Актриса и певица Анна Семенович в Instagram похвасталась своими формами. На фотографии звезда находится на отдыхе в Египте, куда вообще-то рейсов из России практически нет уже последние пять лет. На снимке Анна Семенович показала в очередной раз свою выдающуюся грудь, которая, безусловно, никого не может оставить равнодушным.

«Солнце, море и ветер в волосах самое приятное украшение. Веснушки — мои лучшие подружки! Всем отличного дня». Анна Семенович

«Анечка, кайфового и драйвового вам отдыха», «Анечка, вы каждый день мотивируете меня на подвиги», «Море вам незабываемых эмоций. Какие все-таки у вас прекрасные и красивые глаза», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Анна Семенович уже много лет страдает гигантомастией. Ее грудь достигала одно время девятого размера. После операции она стала заметно меньше, но все равно, по уверениям исполнительницы, продолжает расти.

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