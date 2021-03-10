«Я всегда могу говорить все, что хочу!»: Колокольников ответил Деревянко и Бортич по поводу притеснений

Актер признался, что всегда и обо всем говорит открыто.

Актер и звезда картины «Довод» Юрий Колокольников, который имеет канадский паспорт, в разговоре со светской львицей Ксенией Собчак в рамках ее шоу опроверг тезис своих коллег Павла Деревянко и Александры Бортич, что в российском кино на роль могут не взять из-за политических взглядов. Такого же мнения, кстати, придерживается и сама Собчак.

«Выступления Павла Деревянко и Саши Бортич? Полный бред! Камон, ребят. Я всегда могу говорить все, что хочу в России. Это так. Никаких проблем с работой не будет, если я займу не ту позицию. Говорить можно, что хочешь». Юрий Колокольников

Как отметил актер, он всегда говорил в этой жизни то, что думает. Никогда и никого не боялся. В свое время отказался от пионерии, о чем нисколько не жалеет. Как считает актер, никто не из каких проектов не увольнял ту же Сашу Бортич. Все эти слухи он считает полным бредом.

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Напомним, что за плечами Юрия Колокольникова также работа в таком популярном сериале, как «Игра престолов». Свою же карьеру он начинал с эпизодических ролей.

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