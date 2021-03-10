Невероятное чудо: в семье Александра Цекало и Дарины Эрвин появился симпатичный песик

Художница похвасталась, что теперь их в доме проживает трое.

Молодая жена продюсера Александра Цекало художница Дарина Эрвин в сторис Instagram показала красивую собачку, которая теперь у них с мужем живет в доме. На фотографии можно увидеть довольных «родителей» пса. Александр Цекало буквально светится от счастья. Судя по всему, пара очень ждала приезда питомца в дом.

Отметим, что пока ни Дарина Эрвин, ни ее звездный муж не делятся, откуда у них появилась собака. В то же время художница регулярно начала выкладывать в сторис фотографии домашнего любимца. Так, на одной из них песик лежит и наблюдает за хозяйкой.

Кстати, сбоку также можно заметить гитару. Судя по всему, Александр Цекало вечерами играет для молодой музы, которая покорила несколько лет назад его сердце.

Напомним, что Цекало и Эрвин вместе с 2018 года. Общих детей у пары нет, но у продюсера есть дочь и сын от предыдущих отношений. Последняя жена, напомним, младше Цекало на 30 лет.

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