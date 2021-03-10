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Прогулка по побережью: Пугачева блеснула стройными ногами в коротких шортах

Примадонна запечатлелась в компании Лаймы Вайкуле.

Прогулка по побережью: Пугачева блеснула стройными ногами в коротких шортах
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

На днях Алла Пугачева встретилась со своим фан-клубом. Поклонники Примадонны пришли к ее замку в деревне Грязь, где лично поздравили артистку с первым воскресеньем весны. К слову, этот праздник Алла Борисовна придумала сама несколько лет назад.

В Сети тем временем появилось архивное видео, на кадрах которого Пугачева в компании Вайкуле гуляет по берегу моря. Алла Борисовна запечатлелась в коротких шортах из денима и свободной белой рубашке.

Напомним, в этом году Примадонна отметит свое 72-летие и оловянную свадьбу с Максимом Галкиным. В браке супруги живут десять лет и воспитывают двойняшек Лизу и Гарри.

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