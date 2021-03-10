Приехала Лужина, в дороге была Хитяева: почему вечер памяти Ланового обернулся грандиозным скандалом

Мероприятие отменили за полтора часа до его начала.

Концерт «Посвящение другу» в память об актере Василии Лановом, который должен был пройти 9 марта в Доме кино, отменили за полтора часа до его начала. Об этом сообщил президент Международного культурного центра «Слава» Вячеслав Моцардо.

«Мне объяснили это некими техническими причинами. Никакой другой официальной информации нет. Все случилось за полтора часа до начала, когда уже приходили первые зрители. Я не говорю об артистах, музыкантах, огромном количестве детей из детских творческих коллективов – они уже были на месте. Все они до сих пор в шоке и недоумении». Вячеслав Моцардо

Как отметил Моцардо, вечер памяти не был коммерческим мероприятием. Все зрители пришли по пригласительным билетам. Перед поклонниками должны были выступить артисты театра имени Вахтангова. Кроме того, друг Ланового Василий Ливанов должен был рассказать, как они вместе снимались в картине «Коллеги». На вечере должны были появиться Тамара Гвердцители и Лев Лещенко. Людмилу Хитяеву пришлось развернуть, когда она уже ехала на мероприятие. А Лариса Лужина уже была в Доме кино, когда узнала об отмене.

Отметим, что мероприятие, как позже стало известно, в последний момент отменил Союз кинематографистов России. Его перенесли на неопределенный срок.

Как отметил Моцардо, по его информации в Союз кинематографистов позвонил родственник Ланового и настоятельно рекомендовал все перенести, сообщает «Комсомольская правда».

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