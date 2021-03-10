«Все равно надо пробовать»: Москвина не против постановки в будущем программы под Моргенштерна

Как отметила наставница, нельзя все время находиться в рамках того, что было сто лет тому назад.

Тренер по фигурному катанию Тамара Москвина в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff не исключила, что в будущем какой-нибудь современный и прогрессивный постановщик создаст для фигуристов номер под музыку Моргенштерна.

«А вдруг придет какой-то постановщик современный и скажет: «Я могу, я придумаю, вот я такое сделаю». Я смелая, я скажу: «Давай, пробуй». А потом, если не получится, я переделаю. Но все равно надо пробовать, нельзя быть в рамках того, что было 100 лет тому назад». Тамара Москвина

Как отметила Москвина, она знакома с фамилией рэпера и его творчеством. Она считает его музыку интересной. Но в то же время она думает, что на данном этапе технические специалисты и судьи подобную музыку просто не оценят. Она слишком молодежная и для катания пока не подходит. В то же время своим фигуристам она никогда не запретит его слушать.

больше по теме Москвина призвала Загитову и Медведеву полностью отказаться от участия в ледовых шоу Сама тренер уверена, что фигуристки не прислушаются к ее мнению.

Напомним, что Моргенштерн на сегодня один из самых популярных рэперов в стране. У него очень много поклонников.

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