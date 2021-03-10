«Супер!»: Лопырева в костюме цвета свежей травы похвасталась осиной талией

Основную часть своего времени Виктория Лопырева проводит в теплых краях — Майами, Мальдивы, но больше всего по душе блондинке — Дубай. Там она находится уже довольно продолжительное время. В своем Instagram модель делится с фанатами свежими снимками. На одном из них Виктория позировала в спортивном топе и лосинах цвета свежей травы, блеснув осиной талией.

«Супер! Красотка! Невероятная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, с 2019 года Лопырева замужем за бизнесменом Игорем Булатовым. У них подрастает сын Марк Лионель. Недавно пара отметила его двухлетие.

Добавим, что ранее Виктория получила высокую должность в Москве. Блондинка будет работать в Ассоциации менеджеров России.

Смотрите также: