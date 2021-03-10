«Я не стала спасать просроченный продукт»: Лютая о браке с солистом ансамбля имени Александрова

Актриса Евгения Лютая в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем третьем муже Борисе — солисте ансамбля песни и пляски имени Александрова.

«Он был другом моего однокурсника. Они вместе работали в ансамбле Александрова. Получился из этого союза мой второй сын Филипп. Мы были очень похожи. Я была уверена, что смогут прожить с ним всю жизнь. Я счастливый человек. Мне все мужчины делают предложение».

Как отметила Лютая, третий муж Борис смог стать отцом для ее сына от предыдущего брака — Санни.

«Но с Борисом мы тоже расстались. Я долго думала, почему так произошло. Мне кажется, что у нас были прекрасные отношения, но вышел срок любви. Я не стала спасать просроченный продукт. Нужно уметь заканчивать отношения до того, как они сильно испортились, и вы возненавидели друг друга. Мне кажется, что лучше так. Это снова было мое решение. Его отношения ко мне изменилось, а на меньшее я не согласна», — сказала она.