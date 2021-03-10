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«Я не стала спасать просроченный продукт»: Лютая о браке с солистом ансамбля имени Александрова

Как отметила актриса, они расстались до того, как возненавидели друг друга.

«Я не стала спасать просроченный продукт»: Лютая о браке с солистом ансамбля имени Александрова
Евгения Лютая. Фото: instagram.com/lutaya_official/

Актриса Евгения Лютая в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем третьем муже Борисе — солисте ансамбля песни и пляски имени Александрова.

Дети Евгении Лютой
Дети Евгении Лютой. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Он был другом моего однокурсника. Они вместе работали в ансамбле Александрова. Получился из этого союза мой второй сын Филипп. Мы были очень похожи. Я была уверена, что смогут прожить с ним всю жизнь. Я счастливый человек. Мне все мужчины делают предложение».

Евгения Лютая

Как отметила Лютая, третий муж Борис смог стать отцом для ее сына от предыдущего брака — Санни.

«Но с Борисом мы тоже расстались. Я долго думала, почему так произошло. Мне кажется, что у нас были прекрасные отношения, но вышел срок любви. Я не стала спасать просроченный продукт. Нужно уметь заканчивать отношения до того, как они сильно испортились, и вы возненавидели друг друга. Мне кажется, что лучше так. Это снова было мое решение. Его отношения ко мне изменилось, а на меньшее я не согласна», — сказала она.

Напомним, что Евгения Лютая прославилась по роли реаниматолога Анны Ханиной в сериале «Склифосовский». Они трижды была замужем, но каждый раз брак распадался.

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