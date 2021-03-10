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«Расстались из-за разности менталитетов»: Лютая объяснила, почему рухнул ее союз с уроженцем Нигерии

От Стива Адамса она родила сына Санни.

«Расстались из-за разности менталитетов»: Лютая объяснила, почему рухнул ее союз с уроженцем Нигерии
Евгения Лютая. Фото: instagram.com/lutaya_official/

Актриса Евгения Лютая в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой второй неудачный брак. Ее мужем был уроженец Нигерии Стив Адамс.

Евгения Лютая с мужем
Евгения Лютая с мужем. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Со Стивом мы познакомились в Москве. Я любила латиноамериканские танцы, как и он. Он родом из Нигерии. Я, конечно, не представляла сначала нашего будущего. Застрелилась бы, если бы мне в начале знакомства сказали, что мы будем вместе. Он взял опеку надо мной. Я так расслабилась в его объятиях. Мне было так комфортно».

Евгения Лютая

Как отметила Лютая, второй брак оказался неудачным, как, впрочем, и первый.

«Мы расстались из-за разности мантелетов. Когда ты влюблена, то тебе кажется, что ты можешь изменить человека. Но у меня ничего не получилось. Я человек не из того теста, который подстроится под другой менталитет. У нас были высокие отношения. Мы ребенка не делили. Даже вопрос так не стоял.

Мы расставались примерно полгода. Он, конечно, пытался вернуться в семью, но не вышло. Сейчас у нас все прекрасно. Он звонит. Общается с сыном и со мной. У нас сохранились дружеские отношения», — заметила Лютая.

Напомним, что Евгения Лютая прославилась по роли реаниматолога Анны Ханиной в сериале «Склифосовский». Они трижды была замужем, но каждый раз брак распадался.

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