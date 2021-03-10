«У нас не принято уважать друг друга»: музыкальный критик Соседов о результатах отбора на «Евровидение-2021»

Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2021» будет представлять певица Манижа. Именно ее выбрали зрители в онлайн-голосовании Первого канала, которое прошло 8 Марта. Музыкальный критик Сергей Соседов не смотрел концерт, но о результатах знает. По его мнению, артистка может быть не принята широкой публикой.

«Я знаком с ее творчеством, она хорошая певица, камерная, думающая, со своим лицом, она на профессиональную узкую аудиторию. Придется она по душе публике или нет – это гадание на кофейной гуще», — сказал Соседов порталу Teleprogramma.pro.

По мнению музыкального критика на «Евровидение-2021» логичнее было бы отправить Little Big, который стали победителями отбора в прошлом году.

«По факту, они победили в прошлом году и нужно было это закрепить юридически. Но у нас не принято уважать друг друга», — подчеркнул Соседов.

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