«Говорил, что не видит меня в своих будущих фильмах»: Лютая о неудачном браке с кинорежиссером

Актриса Евгения Лютая в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила свой первый неудачный брак. Ее супругом был кинорежиссер Алексей Быстрицкий.

«Мы были очень молодыми, когда с Лешей познакомились. Он еще даже нигде не учился, когда мы встретились. Только пришел из армии. Он хотел учиться на режиссера в Щукинском училище. Я его отговорила. Посоветовала его идти на кинорежиссера. Он учился у Аллы Суриковой».

Евгения Лютая

Как отметила актриса, ее отношения с Алексеем Быстрицким после свадьбы стали портиться. «Наши отношения стали со временем сходить на нет. Он говорил, что не видит меня в своих будущих фильмах. Я, конечно, обижалась. Не понимала его. На свой первый гонорар в кино купила билеты на Кубу и улетела от него. На этом наши отношения завершились», — заметила актриса.

Напомним, что Евгения Лютая прославилась по роли реаниматолога Анны Ханиной в сериале «Склифосовский». Они трижды была замужем, но каждый раз брак распадался.

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