Умерла композитор Людмила Лядова, автор песен для Кобзона и Пьехи

Умерла композитор, народная артистка РСФСР Людмила Лядова, которая писала песни для таких звезд отечественной эстрады, как Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Леонид Утесов и многих других.

В конце февраля нынешнего года ее госпитализировали с коронавирусом, позже перевели в реанимацию, так как ее состояние стало ухудшаться. Ей на момент смерти было 95 лет. О смерти композитора сообщила бывший администратор артистки Галина Горбенко, сообщают РИА «Новости».

Напомним, что Людмила Лядова родилась в Свердловске в 1925 году. Ее родители были музыкантами. Она пошла по их стопам. После Великой отечественной войны она обучалась в консерватории, которую с успехом окончила в 1948 году. Какое-то время она выступала на эстраде с певицей Ниной Пантелеевой. Позже ее композиции стали исполнять звезды. Одним из первых это сделал Иосиф Кобзон.

Когда и где пройдут похороны Людмилы Лядовой станет известно позже.

Смотрите также: