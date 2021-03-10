Ушла не с пустыми руками: что Азиза забрала с собой после вылета с шоу «Маска»

Певица Азиза заявила, что ушла с шоу «Маска», которое идет на канале НТВ, не с пустыми руками. Певица забрала с собой яйцо, с которым ее персонаж Пингвин, выступал на сцене.

«Изначально мой образ был без яйца. Но я специально попросила дизайнеров по костюмам, чтобы они его изготовили. Я благодарна руководству шоу «Маска» за то, что по завершении моего участия в проекте это яйцо отдали мне навсегда. В нем живет моя мечта, о которой я когда-нибудь расскажу». Азиза

Как отметила Азиза, она не жалеет, что участвовала в шоу «Маска». В образе Пингвина ей было очень комфортно. Костюм прекрасно на ней сидел. Она сама выбрала этот образ, потому что с детства любит мультфильмы о пингвинах. Она вспомнила, что в одном мультике пингвину однажды подсунули камень. Он всю жизнь его безрезультатно высиживал. В те моменты она ревела навзрыд, сообщает «Собеседник».

Напомним, что певица Азиза на днях покинула шоу «Маска». При этом она не исполнила после вылета финальную песню, за что некоторые фанаты шоу до сих пор ее осуждают.

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