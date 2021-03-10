«Антон считает, что это я его бросила»: Лютая вспомнила, как едва не вышла замуж за Макарского

Актриса Евгения Лютая в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила, как едва не вышла замуж за своего коллегу Антона Макарского.

«Это была такая прекрасная история. У нас была любовь. Я боюсь рассуждать об этих категориях. Жизнь идет и твои представления меняются о таких явлениях как любовь. Мы хотели пожениться. Дождались лета, поехали к моим родителям в Уфу. Они нас благословили. Мы любили и вдохновляли друг друга».

Евгения Лютая

Как отметила актриса, создать семью у них в итоге не получилось. «Антон считает, что я его бросила. Я так не считаю. Просто пришло понимание, что наша жизнь только начинается. Мы очень эмоциональные люди. У нас искры бы летели. Но мы до этого не довели, вовремя расстались. У Антона пошла вверх карьера, у меня продолжалась учеба. Мы расстались очень легко. Он меня всегда опекал даже после нашего разрыва. Антон был хорошим ориентиром в моей жизни. Я никогда не подпускала к себе недостойных мужчин», — сказала звезда.

Напомним, что Евгения Лютая прославилась по роли реаниматолога Анны Ханиной в сериале «Склифосовский». Они трижды была замужем, но каждый раз брак распадался.

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