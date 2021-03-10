«Армен Борисович стал моим первым мужчиной»: Цымбалюк-Романовская о любви с Джигарханяном

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в интервью для YouTube-канала Дмитрия Гордона вспомнила, как в 21 год лишилась девственности с актером Арменом Джигарханяном, который был ее мужем. По ее словам, впервые они встретились, когда ей было 16 лет. Со временем стали встречаться. Девственности с народным артистом она лишилась лишь спустя пять лет после знакомства.

«Он был очень деликатен и осторожен. Да, Армен Борисович стал моим первым мужчиной. Первым и единственным на долгие годы. Для него этот вопрос всегда был очень важен. Он даже после инсульта спрашивал, сможет ли». Виталина Цымбалюк-Романовская

Как отметила пианистка, с годами Армен Джигарханян уже не мог проявлять себя на любовном фронте. Сказался серьезный возраст. Она уверяла его, что это естественный процесс и ничего страшного не произошло. По ее словам, интимные отношения никогда не стояли для нее на первом месте. А вот то, что они так и не стали родителями пианистку до сих пор расстраивает. Когда Джигарханян заговорил о совместных детях ему было уже 76 лет. Время, к сожалению, ушло.

Напомним, что после развода с актером у Цымбалюк-Романовской был роман с музыкантом Прохором Шаляпиным. Впрочем, до свадьбы дело так и не дошло. Сейчас она одинока, но мечтает о семье.

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