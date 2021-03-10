Связан с телевидением, остается у нее ночевать: с кем закрутила роман вдова Александра Абдулова

Вдова покойного актера Александра Абдулова Юлия, которая не раз в беседах с журналистами уверяла, что больше замуж не выйдет, закрутила, судя по всему, новый роман.

Соседи по ее загородному дому заметили, что рядом с ней появился постоянный мужчина. Он ездит на элитной иномарке Range Rover. Сама Юлия уже некоторым представила возлюбленного как своего мужчину. Известно, что его зовут Юрий Подольский. Он трудится в сфере, связанной с телевидением. Мужчина старше Юлии на несколько лет.

«С этим мужчиной Юлия приезжает на дачу, он остается у нее ночевать, живет в ее доме. Они вместе отдыхали. Очень похоже, что этому человеку Юлия разрешила к себе приблизиться и, возможно, разделила с ним жизнь».

Соседи Юлии Абдуловой

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Напомним, что Юлия — вторая жена Александра Абдулова. Свадьбу они сыграли в 2006 году, а уже через полтора года актера не стало. Между тем Юлия успела подарить наследницу Абдулову. В марте 2007 года на свет появилась их общая дочь Евгения. На момент смерти отца ей не было и годика, сообщает «Комсомольская правда».

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