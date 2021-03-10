Выплатила брату актера 800 тысяч долларов: как вдова Абдулова боролась за наследство мужа

Вдова актера Александра Абдулова Юлия Мешина смогла сохранить у себя все имущество покойного мужа. Ей пришлось буквально воевать за наследство с братом актера Робертом, который хотел урвать лакомый кусочек.

Юлия добилась, чтобы московская квартира и дом во Внукове остались неразделенными и непроданными. Для этого ей пришлось выплатить Роберту огромную сумму — 800 тысяч долларов. Без помощи друзей актера она, конечно, бы не справилась. Подробности этой истории поведал знакомый семьи.

«У друзей Абдулова был бизнес, в нем имелись доли Александра Гавриловича. Бизнесмены выкупили эти доли у вдовы. Так они ей собрали нужную сумму».

Знакомый семьи

Кстати, друзья Абдулова первое время помогали финансово дочке актера — Евгении. Сейчас пенсия по потере кормильца перечисляется его наследнице на книжку. Правда, все эти деньги уходят на оплату коммунальных услуг за квартиру.

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Напомним, что на данный момент, Юлия является владелицей квартиры актера в Москве на улице Гиляровского площадью 105 квадратных метров и загородного дома во Внукове на 25 сотках. Риелторы оценивают его стоимость в три миллиона долларов.

Кстати, Юлия хочет, чтобы в будущем дочка жила именно в загородном доме. Чтобы его содержать, она в свое время распродала много своих драгоценностей, которые когда-то дарил ей муж, сообщает «Комсомольская правда».

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