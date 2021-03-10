«Алла стеснялась своего тела»: Зайцев вспомнил, как убедил Пугачеву примерить красный балахон

Кутюрье Вячеслав Зайцев вспомнил, как убедил Примадонну отечественной эстрады Аллу Пугачеву примерить знаменитый красный балахон, в котором она красовалась позже не один год перед публикой.

«Алла стеснялась своего тела. Не хотела облегающее носить. Я предложил ей балахон, он ей понравился, показался комфортным. И она долгое время в таком имидже выступала. Мерила у меня и другие модели, но не решилась». Вячеслав Зайцев

Также Зайцев вспомнил, как Пугачева приходила к нему в гости со своим тогдашним любовником композитором Сергеем Челобановым. Она просила подобрать ему красивую одежду. В итоге он сшил для него яркий цветастый пиджак.

Позже, как отметил Зайцев, Примадонна привела нового фаворита – музыканта Владимира Кузьмина. Когда он его впервые увидел, то был сильно удивлен. Певец оказался маленького роста, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Вячеслав Зайцев не так давно приглашал Аллу Пугачеву на свой 83-й день рождения. Позже выяснилось, что он продал билеты фанатам Примадонны за 15 тысяч рублей. За это он обещал, что поклонники смогут поговорить со звездой. Пугачева же буквально сбежала с мероприятия. Ей было неприятно такое повышенное внимание к своей персоне.

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