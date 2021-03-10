Гематомы передней и внутренней поверхности бедер: Легкоступову могли изнасиловать перед смертью

Загадочная смерть исполнительницы хита «Ягода-малина» обрастает все новыми подробностями. Некоторые из них были озвучены в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Певица Валентина Легкоступова, которая ушла из жизни в прошлом году, могла быть перед смертью изнасилована. Об этом сообщил профессор Игорь Шарипов. В эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале он привел результаты судебно-медицинской экспертизы, которые вызвали шок у присутствующих.

«Это называется «сосудистые звездочки». Они наружу не проистекают. А здесь у нее огромные гематомы передней и внутренней поверхности бедер. Да, я не исключаю сексуальное насилие». Игорь Шарипов

Также, по словам Шарипова, после экспертизы стало ясно, что у исполнительницы хита «Ягода-малина» поражены лобные доли головного мозга слева, височная и затылочная часть. По сути, все левое полушарие. Сила тяжести удара, как уверяет специалист, равнозначна размаху кирпичом или падению с высоты, а также удару о стенку.

Напомним, что уже точно установлено алкогольное пристрастие Валентины Легкоступовой перед смертью. Она употребляла спиртные напитки несколько дней подряд, а позже упала в ванной, ударившись головой. Не исключено, что к ее смерти причастен последний муж яхтсмен Юрий Фирсов, который сейчас поселился в ее квартире, сменив замки.

Смотрите также: