Москвина призвала Загитову и Медведеву полностью отказаться от участия в ледовых шоу

Сама тренер уверена, что фигуристки не прислушаются к ее мнению.

Тренер Тамара Москвина в эфире YouTube-шоу Василия Конова ответила на вопрос, возможно ли возвращение в большой спорт олимпийской чемпионки корейского Пхенчхана Алины Загитовой и серебряного призера тех игр Евгении Медведевой.

«Они должны отказаться от любой деятельности, связанной с выступлением в шоу, но они этого уже не сделают. Не могу сказать на сто процентов, но предполагаю, что они в спорт высоких достижений не вернутся».

Тамара Москвина

Как отметила Тамара Москвина, сейчас стоит обратить больше внимания на новых звезд российского фигурного катания. Особенно она рада, что на чемпионат мира поедет Елизавета Туктамышева, которая с 2015 года, когда стала чемпионкой мира, особых побед на добивалась и все уже ставили крест на ее профессиональной карьере. Как отметила Москвина, надо всегда бороться и ждать своего шанса.

Напомним, что в свое время Тамара Москвина выступала в паре с Алексеем Мишиным, еще одним прославленным российским наставником. Правда, выиграть Олимпиаду или чемпионат мира им в паре так и не удалось.

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