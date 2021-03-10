Одна в квартире: как живет 79-летняя Чурсина, которая так и не стала мамой

Народная артистка Людмила Чурсина, которой в июле нынешнего года исполнится 80 лет, уже много лет живет в однокомнатной квартире. Причем свой выбор она объясняла осознанного одиночества. Актриса всегда считала, что лучше жить одной, чем притворяться счастливой с чужим по духу человеком.

Отметим, что Людмила Чурсина три раза была замужем, но счастья в браках не обрела. Детей у нее нет. Сегодня даже в столь солидном возрасте звезда продолжает сниматься в кино. Она увлекается рисованием и вышивкой.

Есть у Чурсиной вредная привычка, от которой они никак не может избавиться. Она много курит. Актриса не раз признавалась, что ей не хватает силы воли. Кстати, нельзя сказать, что Чурсина совсем одинока. Рядом с ней постоянно находится племянник Алексей, его жена Катя и две внучатые племянницы – Саша и Настя.

«Я их очень люблю и фактически они мои внучки. Когда умер папа Алексея, а затем и мама — моя сестра, я взяла на себя заботу о них. Это для меня смысл жизни, это меня держит, помимо ролей и театра. Потому отвлекаться и постоянно рассматривать, к кому бы прилепиться, это не для меня». Людмила Чурсина

Напомним, что звания народной артистки Чурсина была удостоена еще в 1981 году. Кроме того, она лауреат государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, сообщает «Комсомольская правда».

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