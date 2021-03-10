Появились кудряшки: вдова Грачевского показала подросшего сына режиссера за детскими забавами

В январе от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 71-летний Борис Грачевский, легендарный создатель «Ералаша».
У мужчины осталось четыре наследника: два взрослых (сын Максим и дочь Ксения от первой жены Галины Грачевской) и два маленьких. Дочери Василисе от второй супруги Анны Панасенко всего восемь лет, маленькому Феде от последней благоверной Екатерины Белоцерковской всего один годик.
Вдова показала в личном блоге видео с подросшим ребенком. Мальчик уже самостоятельно играет и интересуется книгами. Он заметно подрос и отрастил милые кудряшки. Екатерина не раз писала в личном блоге, что видит в ребенке отражение своего любимого мужчины, по которому страдает до сих пор.
Ранее она опубликовала в Instagram свадебное фото с Борисом. В кадре она танцует с мужем, закрыв глаза от счастья.