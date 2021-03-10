И это не Солт-Лейк-Сити: Евгений Плющенко назвал свое главное поражение в спортивной карьере

Как отметил двукратный олимпийский чемпион, в США он действительно откатался в короткой программе неудачно.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro заявил, что свое главное поражение он потерпел на Олимпиаде в канадском Ванкувере в 2010 году.

«Если мы берем спортивную историю, то я думаю, что главное поражение — это даже больше Ванкувер. В Солт-Лейк-Сити я действительно откатался в короткой программе неудачно. А если мы возьмем Олимпиаду в Ванкувере, то там я катался достойно, чисто, но проиграл. Поэтому мне кажется, что мое главное поражение случилось в Ванкувере. Но это для меня. А для Алексея Николаевича Мишина, наверное, в Солт-Лейк-Сити». Евгений Плющенко

Ранее в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» тренер Алексей Мишин заявил, что Плющенко очень переживал о своем проигрыше в США Алексею Ягудину.

«Он чуть не умер от этого поражения, заболел и слег. Счастье, что между окончаниями соревнований и показательными выступлениями было несколько дней. Он лежал с температурой за сорок. Вот такой был уровень переживания», — говорил Мишин.

Напомним, что на играх в Ванкувере Евгений Плющенко стал вторым. Победителю американцу Эвану Лайсачеку он проиграл чуть больше балла. После соревнований Плющенко говорил о предвзятости судейства.

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