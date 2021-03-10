«В три раза стройнее»: Васильев показал платье, которое делает любую женщину тоньше

Александр Васильев на «Модном приговоре» Первого канала призвал полных женщин обращать внимание на линии, которые образует их одежда. Чем больше вертикальных, тем лучше. А вот от горизонталей лучше корпулентным дамам отказаться, ведь они визуально расширяют силуэт.

Линии – не обязательно полосы в прямом смысле слова. Это могут быть швы, завязки, ремни и пояса, замки, карманы, различные декоративные элементы и даже края одежды. Платье с идеальными вертикалями историк моды представил на подиуме шоу. Удачный образ для героини программы, страдающей от своего лишнего веса, подобрали стилисты проекта.

«Темная вставка из шифона создает вертикаль и очень стройный силуэт. Благодаря творческой находке наших стилистов вы стали не в два, а в три раза стройнее», — обратился к гостье программы ведущий.

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