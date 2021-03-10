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«В три раза стройнее»: Васильев показал платье, которое делает любую женщину тоньше

 Визуальный эффект достигается за счет правильных вертикальных линий.

«В три раза стройнее»: Васильев показал платье, которое делает любую женщину тоньше
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Александр Васильев на «Модном приговоре» Первого канала призвал полных женщин обращать внимание на линии, которые образует их одежда. Чем больше вертикальных, тем лучше. А вот от горизонталей лучше корпулентным дамам отказаться, ведь они визуально расширяют силуэт.

Линии – не обязательно полосы в прямом смысле слова. Это могут быть швы, завязки, ремни и пояса, замки, карманы, различные декоративные элементы и даже края одежды. Платье с идеальными вертикалями историк моды представил на подиуме шоу. Удачный образ для героини программы, страдающей от своего лишнего веса, подобрали стилисты проекта.

«Темная вставка из шифона создает вертикаль и очень стройный силуэт. Благодаря творческой находке наших стилистов вы стали не в два, а в три раза стройнее», — обратился к гостье программы ведущий.

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