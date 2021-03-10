«Нам было хорошо»: вдова Грачевского поделилась трогательными воспоминаниями о своей свадьбе

14 января ушел из жизни основатель легендарного детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Он не перенес осложнений, вызванных коронавирусом и оставил этот мир в возрасте 71 года.

Молодая вдова режиссера Екатерина Белоцерковская до сих пор не может найти себе покоя, изливая свою боль в социальных сетях. Девушка решила вспомнить день своей свадьбы с любимым мужчиной, обнародовав в личном блоге счастливый кадр с супругом.

«В этот день было холодно…Временами шел дождик…Но! Нам было тепло! Мы оба вернулись с гастролей, никто из нас не спал, но нам было хорошо… В нашей с тобой жизни тогда ничего не изменилось и от этого было особенно тепло…Ты со мной навсегда! Я буду всегда рядом», — написала она в Instagram.

Свое послание Екатерина оформила также хештегами: #лебединаяверность, #тыия, #нашдень, #свадьба.

Отметим, что бракосочетание влюбленные отмечали дважды. В первый раз они просто расписались в ЗАГСе в феврале 2016-го года и вдвоем улетели на острова, где прошли романтическую церемонию для двоих. А потом в августе 2017-го они отпраздновали рождение своего союза в компании самых близких друзей в элитном поселке Истра Кантри Клаб.

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