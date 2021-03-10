Недостатки прячем: какие рубашки нельзя носить полным женщинам, рассказала Хромченко

Очень важно обращать внимание не только на фасон, но и на материал одежды.

Уже несколько сезонов подряд в трендах держатся рубашки, и многие корпулентные дамы с восторгом восприняли это модное течение, поскольку под свободными одеждами легко спрятать лишние рельефы и округлости. Но, как оказалось, иногда они могут сыграть злую роль и вместо того, чтобы скрыть недостатки, они способны выставить их на первый план с удвоенной силой.

Эвелина Хромченко на передаче «Модный приговор» Первого канала объяснила, что при выборе рубашки нужно не только обращать на ее размер и фасон, но и на ткань, из которой она сшита. Если материал слишком легкий, тонкий, он будет работать против красоты женщины. В качестве примера ведущая шоу показала образ героини, пришедшей на фэшн-проект, для которой «народный стилист» как раз подобрала неудачный вариант.

«Эта блузка из слишком квелого материала для такого рельефа живота и груди. Там «море волнуется», и блузка это показывает, а она этого делать не должна. Но, в принципе, идея белой рубашки из хлопка меня не пугает. Нужно просто работать над поиском идеальной. Как концепция – это неплохо, а как реализация – плохо, потому что женщина должна чувствовать себя защищенной в одежде, что бы у нее там не волновалась. Рубашка должна это волнение надежно защищать и никому его не показывать», — прокомментировала стилист.

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