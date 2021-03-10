«Редко бывает настолько романтична»: Собчак в платье с бахромой модного оттенка красиво обнажила спину

Ксения Собчак появилась на людях в необычном платье с бахромой актуального желтого оттенка. Сочный наряд привлекал внимание публики нестандартным кроем и цветом. Журналистке удалось заинтересовать своим аутфитом даже профессионального стилиста.

Фэшн-эксперт Елена Бестави специально для Teleprogramma.pro объяснила чарующий эффект наряда, а также указала на его недостаток.

«Образ Ксении Собчак очень необычный. Она крайне редко бывает настолько романтична. Если говорить про платье, то оно интересное и актуальное. Вообще в этом образе актуально все — цвет (желтый один из основных модных оттенков сезона наравне с серым), вырез на спине (тренд, который крайне редко уходит с подиумов, потому что открытая женская спина всегда выглядит сексуально и привлекательно), бахрома (трендовая деталь этого года).

При достаточно романтичном платье выбраны плотные колготки и грубые замшевые ботинки. То есть мы наблюдаем эклектику: смешение мужской ноты с женственным платьем. Это очень хорошо отражает характер Ксении. На мой взгляд, оттенок платья слишком яркий. Он привлекает к себе больше внимание, чем сама Собчак, но в целом вариант очень интересный», — рассказала стилист.