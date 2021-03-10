«Пухлячок маленький»: Стоцкая показала редкие кадры с повзрослевшей большеглазой дочкой

В мае Вере уже исполнится четыре года.

38-летняя Анастасия Стоцкая обнародовала в личном блоге видео со своей 3-летней дочкой Верой. Певица не любит делиться в Сети кадрами из личной жизни, поэтому этот случай является редким.

На обнародованном ролике певица мило общается с наследницей, говоря ей множество теплых слов. Малышка повзрослела и отрастила длинные волосы.

«Пухлячок ты мой маленький!» — сказала рыжеволосая звезда своей дочери.

Напомним, наследница Анастасии родилась в браке с ресторатором Сергеем Абгаряном. Пара также воспитывает 10-летнего сына Сашу. Оба ребенка обладают яркой внешностью – большими глазами и черными волосами, как у их отца.

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