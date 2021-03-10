«Такие ноги – одни на миллион!»: Нетребко восхитила точеными формами в бикини на арабском пляже

Оперная дива на отдыхе похудела и похорошела.

Обладательница яркой южной внешности и роскошной женственной фигуры Анна Нетребко не на шутку взволновала своих поклонников. В личном блоге оперная дива разместила целую серию фотографий в роскошном черном купальнике из Дубая.

Звезда прошлась по побережью и под воздействием морского бриза сделала несколько эффектных кадров в повязке-чалме на голове, напоминая своим образом восточную красавицу из арабской сказки.

Эти снимки оказались прощальными – отпуск певицы, ее мужа Юсифа Эйвазова и сына Тьяго завершился, и настала пора ехать домой.

«Возвращаюсь в европейский март, где нет тепла и моря… эх», — с грустью подписала она фото.

Фолловеры Анны с воодушевлением поддержали свою любимицу и оставили множество восторженных комментариев под постом.

«Такие ноги – одни на миллион!», «Не грустите, там, где вы – всегда тепло», «Как красиво, какая вы красивая, Анна, ханум и море, и солнце», «Ну хороша!», «Анна Юрьевна, Вы Божественны!!!», «Шикарные ножки», «Королева Востока», — отметились пользователи Сети.

Смотрите также