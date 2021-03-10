«Так должна выглядеть Женщина»: Нинидзе показала безупречную фигуру в бикини на отдыхе с Виторганом

Максим Виторган и Нино Нинидзе с сыном Сандриком улетели отдыхать на Мальдивы. На острова влюбленные отправились практически сразу после поездки на Байкал. Прибыв на курорт, звездная пара и мальчик сразу же отправились купаться в теплом океане.

Актриса облачилась в нюдовый купальник и блеснула идеальным грациозным телом с осиной талией, длинными стройными ногами и чарующими рельефами. Звезда нечасто балует своих фолловеров в Instagram подобными кадрами, поэтому обнародованное видео в пляжном наряде имело эффект разорвавшейся бомбы.

«Так должна выглядеть Женщина», «Фигура у мамы огнище! У меня никогда не было такой талии», «Это очень красиво. В начале просто как рисованный мульт», «Вот это изгибы! Грация кошки», — восхитились пользователи Сети.

Напомним, сын у Нино Нинидзе рожден в ее бывшем браке с актером Кириллом Плетневым. В законном браке они прожили всего год, хотя гражданские отношения у них были длительными.

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