В стиле спорт-шик: Лариса Гузеева предстала на работе в изысканной шубе и кроссовках

Ведущая призналась, что любит мех и готова ради него продлить зиму.

Лариса Гузеева запечатлелась возле своего рабочего грим-вагончика в изысканной натуральной шубе прямого кроя с двубортным воротником. Эпатажная звезда и примерила дорогой наряд вместе с базовой белой футболкой и такого же тона кроссовками на массивной подошве.

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«Обожаю зиму даже в середине марта. Мне не холодно — мне радостно!» — подписала она кадр.

«Какая красивая…» — прокомментировала ее образ актриса Татьяна Арнтгольц.

Артистка Алика Смехова и телеведущая Юлия Зимина тоже не смогли удержаться и восхитились внешним видом звезды шоу «Давай поженимся!»

Ранее на шоу «Модный приговор» Эвелина Хромченко рассказывала, в чем отличие стиля спорт-шик, в котором очевидно предстала на людях Лариса Гузеева, от обычного спортивного стиля. Спорт-шик всегда предполагает наличие в аутфите элементов гламура и роскоши. Например, шубы. По словам стилиста, платья-футляры теперь вполне допустимо носить с парками, а спортивные костюмы — с туфлями на шпильке и пальто.

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