«Шоу «Маска» рассчитано на идиотов»: Стас Садальский раскритиковал популярный проект

Артист и популярный блогер Стас Садальский, оказывается, следит за происходящим на шоу телеканала НТВ «Маска». И ему все это категорически не нравится. В Instagram Садальский раскритиковал проект, уличив его создателей во вранье.

«Шоу «Маска» рассчитано на идиотов, — заявил блогер. — Рассказываю, кто не смотрел… Группка из пяти человек прикладывает театральные бинокли ко лбу, в общем, развлекается. Зрители есть, но это антураж. Все несут околесицу, обсуждения — не о чем».

Больше всего Стаса Садальского возмутило разоблачение Ананаса. Свой пост он сопроводил кадрами шоу, которые, по его мнению, доказывают, что в костюме фрукта в разных эфирах выходили разные люди.

«Для наивных поклонников этого бездарного шоу — сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений. Ну, никак фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, что это он был, а не… В общем, противно, обычное телевизионное вранье», — заключил Садальский.



Напомним, что после разоблачения Ананаса версию о том, что изначально в костюме этого фрукта выступал не Иосиф Пригожин, выдвигали и телезрители.

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