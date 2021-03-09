Нитка жемчуга и платье оверсайз: Алла Пугачева впервые после долгой паузы появилась на телевидении

Популярная певица Алла Пугачева в последнее время старается избегать излишнего внимания к своей персоне. Примадонна ведет тихую семейную жизнь вместе с мужем Максимом Галкиным и двумя детьми-близнецами Лизой и Гарри в замке в деревне Грязь.

Выходам в свет Алла Борисовна предпочитает ужины в компании близких друзей. Но иногда звезда номер один делает исключение и предстает перед публикой.

В ближайшую субботу Алла Пугачева порадует своим присутствием поклонников популярной программы Первого канала «Сегодня вечером», которую ведет ее муж Максим Галкин.

Повод — прекрасный. Передача будет посвящена юбилею известного композитора Александра Зацепина, песни которого исполняли многие популярные музыканты, в том числе и Алла Пугачева. Десятого марта маэстро исполнится 95 лет.

О том, что Примадонна будет участвовать в ТВ-шоу, своей аудитории в Instagram рассказала певица Маша Распутина. Она поделилась фото, сделанным в студии передачи «Сегодня вечером».

«На съемках шоу программы «Сегодня вечером», посвященной гениальному маэстро музыки Александру Сергеевичу Зацепину», — подписала снимок Маша Распутина.

Алла Пугачева на фото запечатлена рядом с мужем Максимом Галкиным и виновником торжества Александром Зацепиным. Примадонна облачилась в черное платье оверсайз длиною до середины икры и украсила его тонкой ниткой жемчуга.

Стоит отметить, что в последний раз на телевидении Алла Пугачева появлялась в 2019 году. 29 ноября — в программе «Время», а 7 декабря — в передаче «Сегодня вечером».

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