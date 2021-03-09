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«Вызывают озабоченность»: Букингемский дворец займется теми, кто оскорбил Меган Маркл

Интервью с Опре Уинфри вызвало общественный резонанс.

«Вызывают озабоченность»: Букингемский дворец займется теми, кто оскорбил Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Букингемский дворец в ответ на интервью Меган Маркл и принца Гарри заявил, что разберется в вопросах о расовых беспорядках.

Отметим, ранее возлюбленная принца Гарри обвинила в расизме некоторых представителей британской королевской семьи. Их имена Меган не назвала. По словам Маркл, эти люди опасались, что сын принца Гарри будет слишком темнокожим. Также жена принца Гарри пожаловалась на недружелюбное отношение к ней со стороны Кейт Миддлтон.

После таких слов Букингемский дворец пообещал провести личное расследование по вопросам расизма.

«Вся семья с сожалением узнала о том, насколько непростыми были последние несколько лет для Гарри и Меган. Поднятые темы, особенно вопрос расизма, вызывают озабоченность. Хотя некоторые воспоминания могут отличаться, они воспринимаются очень серьезно и будут рассматриваться семьей в частном порядке. Гарри, Меган и Арчи всегда будут горячо любимыми членами семьи», — такое заявление появилось на официальном сайте королевской семьи.

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