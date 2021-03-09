«Вот в такой я акварели»: Лиза Арзамасова предстала на фоне заснеженных горных вершин

Звезда театра и кино Елизавета Арзамасова составила компанию своему мужу, известному фигуристу и продюсеру Илье Авербуху, который отправился в деловую поездку в Ессентуки. В этом городе строится Ледовый дворец, и пара решила совместить приятное с полезным — работу и отдых в одном из красивейших мест страны, в горах.

Елизавета Арзамасова совершила путешествие к самым вершинам Эльбруса и запечатлелась в окружении гор, покрытых снегом. Фото на фоне неба цвета лазури с облаками, которые гармонично вплетаются в заснеженные вершины, получилось невероятно атмосферным, что смогли оценить подписчики Лизы Арзамасовой.

«Вот в такой я акварели сегодня», — прокомментировала актриса красивый кадр в Instagram.

На снимке Лиза демонстрирует свой профиль и прекрасное настроение, которое тут же уловили ее поклонники.

Смотрите также

«Мама дорогая, какая красота!», «Необыкновенно красивые краски природы, роскошь», «Красота! Природа — лучший художник», «Целая картинка… Лизонька, вы, как всегда, неотразима и прекрасна», «Какая красота необыкновенная! Сюжет для картины!» — восхищаются в Сети.