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Букингемский дворец ответил на интервью принца Гарри и Меган Маркл

После последнего разговора с Опрой Уинфри члены королевской семьи смягчились к Гарри и Меган.

Букингемский дворец ответил на интервью принца Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Букингемский дворец и члены королевской британской династии высказались после громкого интервью с Меган Маркл и принцем Гарри.

Оказалось, родственники сбежавшего принца не знали о том, как тяжело жилось Гарри и Меган в последние несколько лет. После честного разговора с американской телеведущей Опре Уинфри королевская семья высказалась о личной готовности помогать Гарри и Меган.

Букингемский дворец заявил, что Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами королевской династии. Такое сообщение появилось на официальном сайте Букингемского дворца.

Напомним, что самое ожидаемое интервью года вышло на телеканале НТВ в ночь с 7 на 8 марта по московскому времени. В интервью, помимо Гарри и Меган Маркл, приняли участие бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II Дики Арбитер, а также биограф британской королевской семьи Хуго Уикерс. К беседе о конфликте в королевской семье присоединился и британский продюсер Марк Борковски. Именно он заявил, что своим поведением Гарри и Меган просто пытаются заработать на личном  бренде.

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