«Еще не знаю, что со мной будет»: Наталья Водянова показала, как выглядела в тринадцать лет

Уроженка Нижнего Новгорода Наталья Водянова добилась в жизни, кажется, всего, о чем только можно мечтать. Она невероятно популярная модель, общественный деятель и к тому же счастлива в личной жизни – у Натальи второй брак и пятеро детей, унаследовавших красоту своей мамы.

Модель решила обратиться к своей дочери-подростку Неве Портман и сделала это очень талантливо и неназойливо. Наталья Водянова разместила в Instagram свое архивное фото, на котором запечатлена юной девушкой, еще не догадывавшейся о том, какое звездное будущее ее ждет.

«На этой фотографии мне 13-14 лет, я еще не знаю, что со мной будет, как сложится моя жизнь», — поделилась Наталья Водянова.

На следующем снимке изображена дочка модели Нева Портман. Звезда решилась дать ей мудрый совет, который бы мечтала получить, когда находилась в возрасте своей наследницы.

«Будь к себе добра и терпелива. Научись любить себя больше всех на свете и относиться к себе с вниманием и мягкостью. Тебе не нужно никому ничего доказывать. Просто живи, дыши и впитывай», — написала звездная мама.

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