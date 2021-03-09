«Вы же сами ее выбрали!»: Юлия Савичева заступилась за Манижу после хейта из-за отбора на «Евровидение»

Певица возмущена критикой в адрес талантливой и самобытной, по ее мнению, вокалистки.

Накануне в результате национального отбора было решено, что представлять Россию на предстоящем песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме будет певица Манижа с песней «Русская женщина».

Вокалистку выбрали по итогам СМС-голосования, которое проводилось в течение часа в эфире Первого канала. А после в Сети поднялся шум. Не всем понравилось, что представлять Россию будет именно Манижа.

Певицу раскритиковали и за песню, и за вокал, и за номер. Известная исполнительница Юлия Савичева, занявшая одиннадцатое место на «Евровидении» в 2004 году, посчитала своим долгом поддержать подвергшуюся травле Манижу.

«Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на «Евровидение». Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали!» — написала вокалистка в Instagram.

Юлия присутствовала накануне на шоу Первого канала, во время которого и проходило голосование. Она первой поздравила Манижу, заявив, что не сомневалась в ее победе.

«Вспоминая прошлый год, когда представили Little Big, на них так же обрушился шквал негатива. Сейчас же все, наоборот, разочарованы, что едут не они. Очень странная закономерность, не находите?» — задается вопросом Юлия Савичева.

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