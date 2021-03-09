«Такой милый номер»: Арсений Шульгин выбрал роскошный отель в Дубае для жены и дочки

В первое путешествие вместе с двухмесячной дочкой Селин отправились сразу после 8 Марта молодые родители Арсений Шульгин и его очаровательная супруга Лиана.
Как рассказала мама девочки, малышка прекрасно перенесла первый в свой жизни перелет. Селин не доставила беспокойства ни своим родителям, ни пассажирам, купившим билеты в самолет по соседству со звездной парой.
Через несколько часов лайнер совершил посадку в Дубае. Молодой отец Арсений Шульгин показал на видео в сторис Instagram кадры из роскошного отеля, в котором он и его жена с дочкой проведут несколько ближайших дней.
«Мы на базе, — сообщил Арсений. — Такая милая кроватка. Такой милый номер и такая обстановка. Друзья, мы в Дубае».
Арсений и Лиана Шульгины, судя по всему, в восторге от Дубая и от теплой погоды на побережье. Глава семейства сообщил, что даже вечером здесь двадцать четыре градуса тепла.
«Какая же крутая погода и какой вид», — поделился впечатлениями сын певицы Валерии.