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«Такой милый номер»: Арсений Шульгин выбрал роскошный отель в Дубае для жены и дочки

Сын певицы Валерии вместе с супругой Лианой и маленькой наследницей Селин прилетел на отдых в жаркую страну.

«Такой милый номер»: Арсений Шульгин выбрал роскошный отель в Дубае для жены и дочки
Арсений Шульгин и его жена Лиана. Фото: instagram.com/arseniy_shulgin/

В первое путешествие вместе с двухмесячной дочкой Селин отправились сразу после 8 Марта молодые родители Арсений Шульгин и его очаровательная супруга Лиана.

Как рассказала мама девочки, малышка прекрасно перенесла первый в свой жизни перелет. Селин не доставила беспокойства ни своим родителям, ни пассажирам, купившим билеты в самолет по соседству со звездной парой.

Через несколько часов лайнер совершил посадку в Дубае. Молодой отец Арсений Шульгин показал на видео в сторис Instagram кадры из роскошного отеля, в котором он и его жена с дочкой проведут несколько ближайших дней.

«Мы на базе, — сообщил Арсений. — Такая милая кроватка. Такой милый номер и такая обстановка. Друзья, мы в Дубае».

Арсений и Лиана Шульгины, судя по всему, в восторге от Дубая и от теплой погоды на побережье. Глава семейства сообщил, что даже вечером здесь двадцать четыре градуса тепла.

«Какая же крутая погода и какой вид», — поделился впечатлениями сын певицы Валерии.

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